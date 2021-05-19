В Петербурге зафиксировали рост количества госпитализаций на 46%

В Петербурге зафиксировали рост количества госпитализаций на 46%
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Ситуация резко ухудшилась всего за неделю.

В Санкт-Петербурге заметили рост количества госпитализаций пациентов, зараженных коронавирусом. Суточный показатель вырос на 46%, о чем сообщает Комитет по здравоохранению сегодня, 19 мая.

Эксперты отмечают, что в городе с каждым днем увеличивается шанс заразиться инфекцией. Если сравнивать с прошлой средой, то число зафиксированных случаев заражения стало почти на 12% больше. Также пугает показатель суточной госпитализации.

Петербуржцев призывают не пренебрегать мерами предосторожности: им стоит продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также горожан просят сделать прививку от коронавируса, так как она помогает снизить риск тяжелого течения болезни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга начали получать приглашения на вакцинацию от COVID-19.

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