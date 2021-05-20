От ралли до «Классики на Дворцовой»: празднование дня города в Петербурге растянется на неделю

В Петербурге приближается День города. В прошлом году 317-летие Северной столицы из-за пандемии коронавируса было перенесено в онлайн. В этом году праздник не только вернется в очный формат, но и растянется на неделю. Gazeta.SPb рассказывает, что ждет горожан в эту неделю.
День города Петербург ежегодно отмечает 27 мая. В этот день в 1703-м году на Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость.
Праздник в пандемию
В апреле этого года губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что, несмотря на пандемию, в Северной столице пройдут запланированные ранее мероприятия.
Тогда он сообщил, что состоится Парад Победы, День города, Алые паруса, Евро-2020 и Петербургский международный экономический форум.
Обещание глава города давал, когда эпидемиологическая ситуация день за днем улучшалась. После майских каникул в Северной столице заболеваемость начала расти. В Смольном уже не исключают возможность введения дополнительных ограничений. Там же отмечают: городские власти надеются, что эпидемиологическая обстановка позволит отметить грядущие праздники. Впрочем, подготовку к ним уже начали, а в четверг, 20 мая, администрация губернатора опубликовала официальный план мероприятий.
Начинаем праздновать с субботы
День 27 мая в этом году выпал на середину недели. Мероприятия в преддверии 318-летия стартуют уже в ближайшие выходные, 22 мая.
В этот день в Петергофе состоится весенний праздник фонтанов. Повод будет особенным – 300 лет исполнится фонтанной системы.
На субботу запланирован старт ралли «Ленинград», которое пройдет 22 мая. Соревнование станет частью II международного транспортного фестиваля SpbTransportFest. Он развернутся на Манежной площади.
В программу фестиваля вошли международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, выставка транспорта и парад ретроавтомобилей по центральным улицам города.
Ралли «Ленинград» дадут старт в 18:00. Участникам предстоит проехать 100 км по Петербургу и окрестностям и завершить гонку в «Никольских рядах».
Что ждет петербуржцев на неделе
Во вторник, 25 мая, в БКЗ «Октябрьский» состоится праздничный концерт «Наша песня, наша слава, Город наш!».
Музыкальная программа празднования продолжится 26 мая под сводами Петрикирхе. Там прозвучит программа «Гимн великому городу» в исполнении оркестра «Северная Венеция» и органистки Ольги Котляровой.
В этот же день стартует XVI Санкт‑Петербургский международный книжный салон.
Петербургу – 318 лет
В торжественный день, 27 мая, пройдет церемония и митинг, посвященный Дню основания Петербурга, у Закладного камня на территории Петропавловской крепости.
На 10:00 запланировано возложение цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади.
Дню рождения Петербурга будет посвящен и полуденный выстрел.
Классика на Дворцовой
Крупнейшее в стране театрализованное шоу мирового оперного искусства стартует в Петербурге в пятницу, 28 мая. На главной площади в Петербурге, уже по традиции, выступят лучшие голоса планеты – Энджел Блю, Притти Йенде, Чарльз Кастроново, Джозеф Каллея и другие. Для зрителей выступят и музыканты Академического симфонического оркестром.
На Дворцовой уже началась подготовка – для концерта там монтируют сцену.
Торжества до конца мая
Празднование продолжится в субботу и воскресенье, 29 и 30 мая. В субботу горожан ждут на Фестиваль мороженого на площади Островского, а также на Санкт-Петербургском бале национальностей.
Художественно-промышленной академия имени А.Л.Штиглица 29 мая запустит Международный фестиваль искусства.
Городской музей театрального и музыкального искусства проведет экскурсию-прогулку «Стремянная улица. Доходный дом Самойлова».
В воскресенье музей даст старт фестивалю русского варгана им. В. Маркова.
Всего в программе на грядущую неделю – десятки мероприятий, которые пройдут во всех районах Петербурга.
Как украсят город?
На оформление к празднику из бюджета выделили почти шесть миллионов рублей. Город будет украшен флагами, композициями в триколоре, виниловыми баннерами.
Праздничное оформление установят на Дворцовой площади, Невском проспекте, аллее Смольного площадях Восстания, Александра Невского и Пролетарской диктатуры, Стрелке Васильевского острова и на других улицах.