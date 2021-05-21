В США заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19

Власти США заявили о серьезных доказательствах того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии.

Как говорится в опубликованном на сайте комитета докладе, отсутствие сотрудничества со стороны Китая препятствовало установлению настоящего источника вируса, сообщает РИА «Новости».

В качестве «улик» назвали «информацию о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий» и предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что в Ухане занимаются «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».