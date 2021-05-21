В России планируют в скором времени испытать вакцину «Спутник V» на детях

В России планируют в скором времени испытать вакцину «Спутник V» на детях
Препарат будут испытывать на детях. Фото: pixabay.com

Центру им. Н.Ф. Гамалеи нужно для начала получить разрешение от Минздрава РФ.

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России могут начаться испытания вакцины «Спутник V» на детском населении. Сейчас учреждение ждет соответствующего разрешения от Минздрава РФ. Об этом он рассказал телеканалу «Россия-24».

Гинцбург отметил, что пока ведомство не могут решить ряд вопросов, поэтому нужно немного подождать. Министр здравоохранения Михаил Мурашко уже собирал совещание, на котором обсуждалась возможность старта испытаний препарата на детях, так что в Центре Гамалеи рассчитывают на скорое начало исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова рассказала, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом. Подцепить инфекцию можно в первую очередь дома – от своих родственников и семьи.

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