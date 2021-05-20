Попова рассказала, где россияне чаще всего заражаются коронавиурсом

Попова рассказала, где россияне чаще всего заражаются коронавиурсом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Подцепить инфекцию можно в первую очередь дома – от своих родственников и семьи.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о месте, где граждане чаще всего заражаются коронавирусом. Таковым является дом – люди заболевают, подцепив инфекцию от близкого человека. Об этом сегодня, 20 мая, пишет РИА Новости.

Попова отметила, что также высокий риск заразиться есть в общественном транспорте. Там сложно соблюдать социальную дистанцию, поэтому инфекция распространяется довольно быстро.

Глава ведомства добавила, что в России есть случаи заражения индийским штаммов коронавируса – их оказалось около десяти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко внес изменения в «ковидное» постановление. Теперь Киришский район перешел из красной зоны в зеленую – это значит, что там ослабят ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

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