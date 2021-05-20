Дрозденко внес изменения в «ковидное» постановление

Оно вступило в силу в эту пятницу.

Сегодня, 20 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес ряд изменений в «ковидное» постановление. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Теперь Киришский район перешел из красной зоны в зеленую – это значит, что там ослабят ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. При этом для всех зон ужесточили требования к организации массовых мероприятий – количество участников сокращено, в некоторых случаях и вовсе придется согласовывать все с Роспотребнадзором.

Также в документе сказано, что работу всех типов лагерей будут регулировать решением штаба по нераспространению коронавируса, Роспотребнадзором и чек-листом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID в России.