Дрозденко внес изменения в «ковидное» постановление

Оно вступило в силу в эту пятницу.
Сегодня, 20 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес ряд изменений в «ковидное» постановление. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Теперь Киришский район перешел из красной зоны в зеленую – это значит, что там ослабят ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. При этом для всех зон ужесточили требования к организации массовых мероприятий – количество участников сокращено, в некоторых случаях и вовсе придется согласовывать все с Роспотребнадзором.
Также в документе сказано, что работу всех типов лагерей будут регулировать решением штаба по нераспространению коронавируса, Роспотребнадзором и чек-листом.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID в России.