Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID в России

Российские города проходят стадию стабилизации эпидпроцесса по COVID-19. Об этом заявил эпидемиолог Минздрава РФ Александр Горелов.
По его словам, прирост новых случаев инфицирования в Москве и многих городах России снизился. Циркуляция коронавирусной инфекции уменьшилась на 5%, сообщили «РИА Новости».
Напомним, в России коронавирусом заболели еще 7 920 человек К летальному исходу болезнь привела в 390 случаях. Выздоровел за минувшие сутки 9 561 человек.
Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербургских врачах проводят исследование иммунитета при коронавирусе.