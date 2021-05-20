Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID в России

Россиян продолжают проверять на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Россиян продолжают проверять на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Российские города проходят стадию стабилизации эпидпроцесса по COVID-19. Об этом заявил эпидемиолог Минздрава РФ Александр Горелов.

По его словам, прирост новых случаев инфицирования в Москве и многих городах России снизился. Циркуляция коронавирусной инфекции уменьшилась на 5%, сообщили «РИА Новости».

Напомним, в России коронавирусом заболели еще 7 920 человек К летальному исходу болезнь привела в 390 случаях. Выздоровел за минувшие сутки 9 561 человек.

Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербургских врачах проводят исследование иммунитета при коронавирусе.