На петербургских врачах проводят исследование иммунитета при коронавирусе

В Северной столица стартовало исследование клеточного иммунитета при ковид-19 и первыми «испытателями» стали сами врачи, перенесшие данный вирус.

Пресс-служба комитета по здравоохранению сообщает, что в Курортном районе в Городской больнице № 40 начались исследования клеточного иммунитета при коронавирусе.

Так, ученые установили, что у 93% людей, знающих не понаслышке, что такое COVID-19, формируется защита от вируса, при этом антитела к коронарирусу были обнаружены только у 60% из них.

Глава научно-исследовательского отдела инновационных и конверсионных программ Городской больницы № 40 Ольга Шнейдер объяснила, что медучреждению стала доступна тест-система, которая способна выявить в крови Т-лимфоциты, реагирующие на коронавирус. Прибор предоставляет возможность измерить силу иммунного ответа на инфекцию.

Кроме того, первопроходцами, сдавшими кровь на определение Т-клеточного иммунитета, стали врачи Городской больницы № 40, которые уже болели коронавирусом.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в мире за сутки коронавирус подхватили более 650 тысяч человек.