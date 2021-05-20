На петербургских врачах проводят исследование иммунитета при коронавирусе

На петербургских врачах проводят исследование иммунитета при коронавирусе
Первыми пациентами стали сами врачи. Фото: pixabay

В Северной столица стартовало исследование клеточного иммунитета при ковид-19 и первыми «испытателями» стали сами врачи, перенесшие данный вирус.

Пресс-служба комитета по здравоохранению сообщает, что в Курортном районе в Городской больнице № 40 начались исследования клеточного иммунитета при коронавирусе.

Так, ученые установили, что у 93% людей, знающих не понаслышке, что такое COVID-19, формируется защита от вируса, при этом антитела к коронарирусу были обнаружены только у 60% из них.

Глава научно-исследовательского отдела инновационных и конверсионных программ Городской больницы № 40 Ольга Шнейдер объяснила, что медучреждению стала доступна тест-система, которая способна выявить в крови Т-лимфоциты, реагирующие на коронавирус. Прибор предоставляет возможность измерить силу иммунного ответа на инфекцию.

Кроме того, первопроходцами, сдавшими кровь на определение Т-клеточного иммунитета, стали врачи Городской больницы № 40, которые уже болели коронавирусом.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в мире за сутки коронавирус подхватили более 650 тысяч человек.

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