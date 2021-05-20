В мире за сутки коронавирус подхватили более 650 тысяч человек

За минувшие сутки медики по всему миру зафиксировали коронавирус у более чем 650 тыс. человек. Соответствующие данные указаны на сайте Университета Джона Хопкинса.

К четвергу, 20 мая, в мире COVID-19 заразились уже 164 610 815 человек. С начала пандемии от болезни скончались 3 413 174 человек.

Лидером по количеству заболевших по-прежнему остается США — всего в стране коронавирус был выявлен в 33 026131 случаях, скончались 587 858 человек. Следом идет Индия — там за весь период пандемии вирус подхватили 25 496 330 человек, погибли при этом 283 248 человек. Третье место также сохранила и Бразилия — всего в стране заболели 15 812 055 зараженных, скончался при этом 441 691 человек.

Россия находится на шестом месте: здесь медики выявили 4 908 794 новых случая заражения коронавирусом. Суточный прирост заболевших по всей стране составил 15 856 человек. При этом с начала пандемии от нового вируса скончались 115 003 пациента, за сутки — 384.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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