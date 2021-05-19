Врач рассказала, как предотвратить всплески коронавируса в России

Врач рассказала, как предотвратить всплески коронавируса в России
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Эксперт посоветовала россиянам вакцинироваться и быть бдительными.

Врач Нелли Соседова рассказала, что нужно делать для предотвращения всплесков коронавируса в России. Она советует сделать прививку от инфекции и быть бдительными в интервью радио Sputnik.

Соседова заявила, что нужно добиться популяционного иммунитета у 60-70% населения страны. После этого эпидемиологическая обстановка начнет улучшаться. Она подчеркнула, что вирус продолжает мутировать, так что важно соблюдать меры предосторожности: носить средства индивидуальной защиты и помнить о социальной дистанции.

Врач считает, что количество зараженных за последнее время увеличилось в связи с майскими праздниками. Россияне также стали реже прививаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге зафиксировали рост количества госпитализаций на 46%.

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