В Петербурге пьяный водитель устроил настоящую погоню

Сегодня ночью на Муринской дороге полиция Санкт-Петербурга предприняла попытку остановить автомобиль «Рено Логан» для проверки документов. Водитель иномарки отказался выполнить требования сотрудников ДПС, пытаясь скрыться. Сотрудники ГИБДД организовали преследование.

В ходе погони водитель «Рено» не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение (отбойник), после чего был задержан. Им оказался 26-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составили ряд протоколов.

Как оказалось, ранее водитель уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В ближайшей перспективе он может не только лишиться водительских прав, но и стать фигурантом уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина изнасиловал первокурсницу.