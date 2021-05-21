В Петербурге мужчина изнасиловал первокурсницу

В Петербурге мужчина изнасиловал первокурсницу
Мужчина обвиняется в покушении на изнасилование. Фото: Pixabay

В Петербурге полиция задержала мужчину, изнасиловавшего студенту 1-го курса, гражданку Казахстана.

Полиция выяснила, что насильником был мужчина 1988 года рождения, ранее не судимый. С 13 мая содержится в Спецприемнике ГУ МВД России.

В ходе расследования установили его причастность в совершении преступления в отношении мужчины и 20 мая его задержали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники представились «газовиками» и украли у пенсионера 300 тысяч рублей. В полицию Санкт-Петербурга через 112 поступило сообщение от пенсионера 1944 года рождения, том, что в квартире дома по улице Канонерской 7 его обокрали. Полиция выяснила, что двое неизвестных – мужчина и женщина.

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