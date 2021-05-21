В Петербурге мошенники представились «газовиками» и украли у пенсионера 300 тысяч рублей

В полицию Санкт-Петербурга через 112 поступило сообщение от пенсионера 1944 года рождения, том, что в квартире дома по улице Канонерской 7 его обокрали.

Полиция выяснила, что двое неизвестных – мужчина и женщина, встретив заявителя на лестничной площадке, представились специалистами газовой службы. После чего вошли в двухкомнатную квартиру потерпевшего, где предложили проверить техническое состояние газовой плиты и снять показатели со счетчиков. После в комнате из открытого серванта украли 300 тысяч рублей и скрылись с места происшествия.

Приметы преступников:

— мужчина, европейский тип лица, на вид 25 лет, нормального телосложения, рост 175 см. Был одет синяя рубашка без рукавов, черные джинсы, обувь черного цвета.

— женщина, европейский тип лица, на вид 25 лет, смуглая, темная коса. Была одета в платье бежевого цвета. При себе имела женскую сумочку черного цвета.

Изъяли: следы пальцев рук, следы обуви. Составили ориентировку. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в лесопарке обнаружили труп мужчины.