В Петербурге в лесопарке обнаружили труп мужчины

В Петербурге в лесопарке обнаружили труп мужчины
Труп направили в морг для установления причины смерти. Фото: Google.Maps

Полиция в Санкт-Петербурге в лесопарковой зоне обнаружила труп мужчины.

В 80 метрах от д. 4 по ул. Глухарской, в лесу, со ссадиной в теменно-затылочной области, кровоподтеками лица, множественными ссадинами головы и верхних конечностей, раной левой заушной области, травматической экстракцией зубов верхней челюсти, обнаружили труп гражданина Узбекистана 1969 года рождения.

Давность трупа около 1-2 суток. Труп направили в морг для установления причины смерти. Смерть наступила от механической асфиксии, на теле так же имеются множественные гематомы и ссадины, перелом челюсти не подтвердился.

Следователь возбудил уголовное дело. Изъято: резиновый эспандер, два ботинка, дактокарта трупа, содержимое ногтевых пластин, шнурок, биоматериалы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель белого Volkswagen протаранил ограждение на Софийской и уехал.

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В Петербурге в лесопарке обнаружили труп мужчины
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