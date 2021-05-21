В Петербурге в лесопарке обнаружили труп мужчины

Полиция в Санкт-Петербурге в лесопарковой зоне обнаружила труп мужчины.

В 80 метрах от д. 4 по ул. Глухарской, в лесу, со ссадиной в теменно-затылочной области, кровоподтеками лица, множественными ссадинами головы и верхних конечностей, раной левой заушной области, травматической экстракцией зубов верхней челюсти, обнаружили труп гражданина Узбекистана 1969 года рождения.

Давность трупа около 1-2 суток. Труп направили в морг для установления причины смерти. Смерть наступила от механической асфиксии, на теле так же имеются множественные гематомы и ссадины, перелом челюсти не подтвердился.

Следователь возбудил уголовное дело. Изъято: резиновый эспандер, два ботинка, дактокарта трупа, содержимое ногтевых пластин, шнурок, биоматериалы.

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