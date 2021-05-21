Водитель белого Volkswagen протаранил ограждение на Софийской и уехал

Водитель белого Volkswagen протаранил ограждение на Софийской и уехал
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На юге Петербурга произошло ДТП. Водитель белой иномарки сбил несколько секций придорожного ограждения и уехал.

Дорожный инцидент произошел в ночь на пятницу, 21 мая, у дома №31 на Софийской улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, около 3:15 белый Volkswagen Polo вылетел с проезжей части и снес несколько секций металлического ограждения. Пользователи также предположили, что мужчина за рулем был трезв и просто уснул.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Испытателей машина ДПС наехала на светофор. Не уточняется, каковы последствия, но, кажется, никто не пострадал.

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