На Испытателей машина ДПС наехала на светофор

На Испытателей машина ДПС наехала на светофор
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

После этого конструкция рухнула на дорогу.

На проспекте Испытателей сегодня вечером, 20 мая, произошла авария с участием машины ДПС. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент случился у дома номер 22. Там по непонятной причине дорожно-патрульная машина наехала на светофор, после чего тот упал. На снимках, которыми делятся в интернете, видно, что идет разбирательство. Не уточняется, каковы последствия, но, кажется, никто не пострадал.

«ДПС на месте, разберутся, город может спать спокойно»,

— шутит один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово легковушка сбила худощавого пешехода с длинным зонтом. Пострадавший отказался от вызова в скорую.

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