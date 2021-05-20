В Кудрово легковушка сбила худощавого пешехода с длинным зонтом

Пострадавший отказался от вызова в скорую.

На въезде в Кудрово сегодня вечером, 20 мая, произошла авария с участием пешехода. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в девять часов вечера на Центральной улице. Там таксист сбил худощавого пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Непонятно, что именно стало причиной аварии и кто виноват. Известно лишь, что пострадавший отказался вызывать скорую. Водитель такси посадил мужчину в машину и повез в сторону «Меги», пишет свидетель.

«Водитель Uber оперативно посадил его в машину и увёз в сторону «Меги». Заявка в 112 была сразу оставлена»,

— сообщает автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое пьяных самокатчиков в Красном Селе сбили женщину с ребенком.