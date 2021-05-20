Очередной наезд: двое пьяных самокатчиков в Красном Селе сбили женщину с ребенком

В Северной столице тревожно участилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. И все чаще последние оказываются виновниками аварий.

Последний подобный случай произошел вечером 19 мая в Красносельском районе Северной столицы. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Петербургу и Ленобласти, двое молодых людей катались на самокатах и на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Котина сбили 54-летнюю женщину с ребёнком.

В итоге пострадавшей потребовалась госпитализация, а малыш, к счастью не пострадал. Состояние петербурженки оценивают как удовлетворительное, однако это никак не оправдывает безответственного поступка самокатчиков. Кроме того, они предположительно находились в состоянии алкогольного опьянения.

Печальную динамику, — увеличение аварий с участием самокатов, — в комитете по транспорту объясняют резко выросшим числом и самих самокатов, как прокатных, так и личных. К тому же, освоившись с новым видом транспорта, горожане передвигаются на гораздо более высоких скоростях, при этом часто — по тротуару, ловко или не очень лавируя между потоками пешеходов.

Доступ к самокатам у хулиганов — нерешенная проблема, однако важная. Совсем недавно жертвой таких ездоков стал известный петербургский писатель Валерий Айрапетян. Нарушители сбили с ног его и еще одного пешехода, а когда писатель призвал самокатчиков к ответу — сломали ему пять ребер. Инцидент, между тем, придали широкой огласке, и это привлекло внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Сейчас хулиганы арестованы, а руководитель ведомства призвал петербургских властей создать правила, регулирующие аренду самокатов. Напомним, что таковые уже находятся в процессе разработки.