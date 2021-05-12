В Смольном установили новые правила для сервисов проката самокатов

Комитет по транспорту Петербурга договорился с сервисами аренды электросамокатов по вопросам парковки и ограничения скорости движения.

Во вторник, 11 мая, комитет провел совещание, в котором участвовали представители ГИБДД, НКО «Северо-западная ассоциация развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», а также кикшеринговые компании: «WHOOSH», «Молния», «Urent», «Ассоциация операторов шеринговых средств микромобильности».

По результатам совещания было принято решение ограничить скорость движения самокатов по городу до 15 км/ч. Если не получится реализовать ограничения по техническим причинам, то сервис должен информировать пользователя о скоростных ограничениях или блокировать аккаунты нарушителей.

Также в Смольном договорились запретить парковку самокатов у станций метро и остановок общественного транспорта.

Кроме того, будет создана рабочая группа по вопросам регулирования работы сервисов аренды самокатов в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам запретят разбрасывать электросамокаты у метро и остановок.