Петербуржцам запретят разбрасывать электросамокаты у метро и остановок

В Петербурге скорость движения каршеринговых электросамокатов будет ограничена до 15 километров в час, а также оставлять их рядом со станциями метрополитена и остановками.

Арендатор, нарушающий скоростной режим, может остаться без своего аккаунта. Его просто заблокируют.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города на Неве, помимо ограничения скорости передвижения, городские власти вводят запрет на парковку самокатов у станций метро, а также ближе чем на 15 метров от остановки общественного транспорта.

В ближайшее время будут определены парковочные зоны для данного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев, пользующихся электросамокатами, могут начать штрафовать.