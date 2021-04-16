Петербуржцев, пользующихся электросамокатами, могут начать штрафовать

Штрафы могут ввести, если электросамокаты отнесут к категории мопедов.

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев обратил внимание на популярность электросамокатов среди горожан. Он отметил, что их вполне можно отнести к категории мопедов, так как их двигатели достаточно мощные. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

В сообщении отмечает, что Цивилев уже обратился в ГИБДД с просьбой проверить электросамокаты и решить, к какому виду транспорта они относятся. Если к мопедам, то, чтобы управлять ими, нужно получить соответствующее разрешение – водительское удостоверением категории «М», а также приобрести шлем.

В таком случае, за вождение без прав можно получить штраф в размере до 15 тысяч рублей.

ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во дворе жилого дома мальчик на самокате угодил под колеса легковушки. Сообщается, что в результате ДТП мальчика пришлось госпитализировать. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.