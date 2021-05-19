Глава СК потребовал разработать правила для самокатчиков после инцидента в Петербурге

Подростки наехали на двух прохожих, после чего произошла драка.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что необходимо разработать правила для людей, которые арендуют электросамокаты. Он считает, что это позволит снизить количество происшествия с их участием в том числе в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин добавил, что направит соответствующее предложение губернатору Северной столицы Александру Беглову. Напоминаем, что о правилах пользования самокатами заговорили после инцидента в центре Петербурга 14 мая. Группа молодых людей наехала на прохожих, после чего произошла драка. В результате пострадал писатель Валерий Айрапетян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастрыкин поручил разобраться с бандой самокатчиков-хулиганов на Невском.