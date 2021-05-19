Глава СК потребовал разработать правила для самокатчиков после инцидента в Петербурге

Глава СК потребовал разработать правила для самокатчиков после инцидента в Петербурге
Место происшествия. Фото: скриншот видео youtube

Подростки наехали на двух прохожих, после чего произошла драка.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что необходимо разработать правила для людей, которые арендуют электросамокаты. Он считает, что это позволит снизить количество происшествия с их участием в том числе в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин добавил, что направит соответствующее предложение губернатору Северной столицы Александру Беглову. Напоминаем, что о правилах пользования самокатами заговорили после инцидента в центре Петербурга 14 мая. Группа молодых людей наехала на прохожих, после чего произошла драка. В результате пострадал писатель Валерий Айрапетян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастрыкин поручил разобраться с бандой самокатчиков-хулиганов на Невском.

Александр Бастрыкин новости СПб самокат СК РФ


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге после ливня помутнела вода в Неве
В Петроградском районе неизвестные избили мужчину
В Петербурге из-за ветра упали 50 деревьев и пострадал один человек
HBO показала первый трейлер нового эпизода «Друзей»
Врио начальник отдела полиции в Петербурге мог брать взятки, чтобы не ...
Глава СК потребовал разработать правила для самокатчиков после инцидента в ...
Стало известно, почему в Красногвардейском районе в +30 потеплели батареи
Мальдивам грозит исчезновение к концу века