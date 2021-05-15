Бастрыкин поручил разобраться с бандой самокатчиков-хулиганов на Невском

Бастрыкин поручил разобраться с бандой самокатчиков-хулиганов на Невском
Бастрыкин поручил руководству следуправления по Санкт-Петербургу в кратчайшие сроки установить личность дебоширов. Фото: Администрация Президента

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием на Невском проспекте.

Об этом сообщает СК РФ. Ранее в центре Северной столицы группа молодых людей на арендованных самокатах устроила дебош.

Они опасно ездили по тротуару, сбили двоих человек. В итоге, подрались с прохожим-пострадавшим. Мужчине потребовалась медпомощь.

Бастрыкин поручил руководству следуправления по Санкт-Петербургу в кратчайшие сроки установить личности дебоширов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на проспекте Стачек подбит самокатчик. В Петербурге в Кировском районе города случилось дорожно-транспортное происшествие с участием человека на самокате. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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