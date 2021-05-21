Более 350 деревьев повалил бушующий в Петербурге ветер

Более 350 деревьев повалил бушующий в Петербурге ветер
Поваленное дерево. Фото: сайт Администрации Петербурга

За последние трое суток разгулявшийся в Петербурге ураган повалил свыше 350 деревьев. Ветер в городе так и не утих.

В ночь на пятницу, 21 мая, ураган оказался не таким мощным, как ожидали специалисты, но все равно принес проблемы для зеленых насаждений города. Утром было зафиксировано падение как минимум 12 деревьев в парках и садах.

Как сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству города, обследование территорий продолжается, эксперты распиливают и вывозят древесные остатки.

Поваленное дерево. Фото: сайт Администрации Петербурга

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний рабочий день в Северной столице также ожидается ухудшение погоды. Горожан призвали обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей.

новости СПб упавшие деревья ураган


 

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