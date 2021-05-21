Спасатели предупредили петербуржцев о дождях и сильном ветре

Штормовое предупреждение свидетельствует о том, что находится на воде сейчас также крайне небезопасно. Фото: http://spun.fkpkzs.ru

Штормовое предупреждение свидетельствует о том, что находится на воде сейчас также крайне небезопасно. Фото: http://spun.fkpkzs.ru

В последний рабочий день в Северной столице ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Согласно прогнозу, 21 мая, в пятницу, в городе усилится порывистый ветер. Он будет дуть с запада и с юго-запада со скоростью до 17 метров в секунду.

Спасатели призвали горожан обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а машину припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.