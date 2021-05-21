В пятницу петербуржцев ожидают дожди и +15 градусов

В пятницу петербуржцев ожидают дожди и +15 градусов
В Петербурге ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» в своем Facebook.

Сегодня метеорологические условия в Северной столице будут определяться тыловой частью циклона с центром над югом Финляндии. Он принесет в регион обширные и плотные облачные поля, существенно ограничит дневной прогрев.

Температура воздуха составит +13…+15 градусов, в Ленобласти местами потеплеет до +16. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закроют движение по 10-й Советской улице. Причина – ремонт тепловых сетей.

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