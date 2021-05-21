В Петербурге закроют движение по 10-й Советской улице

В Петербурге закроют движение по 10-й Советской улице
Ремонт займет почти год. Фото: Baltphoto

В Северной столице с 21 мая по 31 июля закроют движение по 10-й Советской от Новгородской до Мытнинской улицы. Причина – ремонт тепловых сетей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Из-за ремонта дороги в этот период будет ограничено движение транспорта по улице Ольги Форш от Учительской до Тимуровской улицы. С 22 мая по 10 октября в Петербурге ограничат движение по Мончегорской улице от Малого проспекта Петроградской стороны до Большого проспекта П.С.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на дорогах Петербурга в апреле произошло более 400 ДТП с пострадавшими. В апреле на дорогах Петербурга произошло 365 ДТП с пострадавшими, в результате которых семь человек погибли, а еще 409 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи города.

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