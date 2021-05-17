На дорогах Петербурга в апреле произошло более 400 ДТП с пострадавшими

По сравнению с апрелем 2020 года и число аварий, и число пострадавших значительно выросло. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По сравнению с апрелем 2020 года и число аварий, и число пострадавших значительно выросло. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В апреле на дорогах Петербурга произошло 365 ДТП с пострадавшими, в результате которых семь человек погибли, а еще 409 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи города.

Отмечается, что по сравнению с апрелем 2020 года и число аварий, и число пострадавших значительно выросло. Причиной 80% дорожных происшествий стали нарушения водителями ПДД. Так, в апреле комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали почти 400 тыс. нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.