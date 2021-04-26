На дорогах Петербурга произошло более 900 ДТП за три дня

За последние трое суток, с 23 по 25 апреля, на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 1 149 ДТП.

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. На городских трассах начитали 949 дорожно-транспортных происшествий. В 29 из них пострадали люди. К сожалению, без погибших не обошлось. ДТП унесли жизни трех человек. Всего было ранено 32 человека, из них восемь — дети.

Как сообщила пресс-служба регионального ГИБДД, в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с ребенком на Бестужевской улице. Автоледи сбила во дворе восьмилетнюю девочку, ехавшую в попутном направлении на самокате.