Автоледи сбила ребенка на самокате во дворе на Бестужевской

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с ребенком на самокате. В состоянии средней тяжести девочку госпитализировали.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 5 апреля, около трех часов дня на Бестужевской улице. 47-летняя безработная женщина на авто марки Nissan Juke сбила во дворе восьмилетнюю девочку, ехавшую в попутном направлении на самокате.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, ребенку потребовалась медицинская помощь, ее доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одном наезде на ребенка на самокате. Автомобиль Lifan, за рулем которого находился гражданин Таджикистана, сбил 12-летнего мальчика.