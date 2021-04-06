Автоледи сбила ребенка на самокате во дворе на Бестужевской

Автоледи сбила ребенка на самокате во дворе на Бестужевской
Девочка ехала на самокате. Фото: https://pixabay.com

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с ребенком на самокате. В состоянии средней тяжести девочку госпитализировали.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 5 апреля, около трех часов дня на Бестужевской улице. 47-летняя безработная женщина на авто марки Nissan Juke сбила во дворе восьмилетнюю девочку, ехавшую в попутном направлении на самокате.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, ребенку потребовалась медицинская помощь, ее доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одном наезде на ребенка на самокате. Автомобиль Lifan, за рулем которого находился гражданин Таджикистана, сбил 12-летнего мальчика.

госпитализация наезд на ребенка новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автоледи сбила ребенка на самокате во дворе на Бестужевской
Во Всеволжском районе в пожаре погибли женщина и мужчина
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались более 30 человек
Незаконно уволенный многодетный отец получил получил четверть миллиона ...
В Тосненском районе мужчина разбился с балкона
В Петербурге коронавирус подхватили еще 702 человека
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с автодорогой ...
Петербуржцы встали на защиту портрета Хармса на доме Маяковского их ...