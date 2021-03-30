В Петербурге на пешеходном переходе водитель Lifan сбил ребенка на самокате

В Петербурге на пешеходном переходе водитель Lifan сбил ребенка на самокате
До появления электросамокатов в России не было проблем с их квалификацией по Правилам. Фото: unsplash.com

В Петербурге в Красногвардейском районе водитель иномарки совершил наезд на школьника, который ехал на электросамокате. Об этом сообщает EVO-RUS.COM.

Дорожно транспортное происшествие случилось 29 марта на проспекте Косыгина. Около пяти часов вечера автомобиль Lifan, за рулем которого находился гражданин Таджикистана, сбил 12-летнего мальчика в тот момент, когда ребенок на электросамокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП у мальчика диагностирован перелом правой голени. Его состояние оценивалось как средней тяжести.

На место происшествия прибыли медики, которые забрали пострадавшего в больницу.

С мужчиной, который сбил ребенка, провели беседу в отделении полиции. В отношении виновного водителя возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, цыгане на «Приоре» устроили массовое Дорожно транспортное происшествие в деревне Химози.

дтп новости СПб ребенок пострадал электросамокат


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
177 поправок в закон о ЗНОП: депутаты готовятся воевать за зеленую карту ...
Синоптик пообещал потепление до плюс 17 градусов в Петербурге
В Петербурге на пешеходном переходе водитель Lifan сбил ребенка на самокате
Движение по развязке КАД с дорогой на Матоксу ограничат на пять месяцев
Количество преступлений иностранцами в России в 2021 году выросло на 1,9%
ПМЭФ вернется в Петербург — вечеринки под вопросом
Новый Генплан предполагает застройку полей под Петербургом
Новое название не приведет к изменениям состава или свойств препарата: ...