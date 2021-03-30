В Петербурге на пешеходном переходе водитель Lifan сбил ребенка на самокате

До появления электросамокатов в России не было проблем с их квалификацией по Правилам. Фото: unsplash.com

До появления электросамокатов в России не было проблем с их квалификацией по Правилам. Фото: unsplash.com

В Петербурге в Красногвардейском районе водитель иномарки совершил наезд на школьника, который ехал на электросамокате. Об этом сообщает EVO-RUS.COM.

Дорожно транспортное происшествие случилось 29 марта на проспекте Косыгина. Около пяти часов вечера автомобиль Lifan, за рулем которого находился гражданин Таджикистана, сбил 12-летнего мальчика в тот момент, когда ребенок на электросамокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП у мальчика диагностирован перелом правой голени. Его состояние оценивалось как средней тяжести.

На место происшествия прибыли медики, которые забрали пострадавшего в больницу.

С мужчиной, который сбил ребенка, провели беседу в отделении полиции. В отношении виновного водителя возбудили дело об административном правонарушении.

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