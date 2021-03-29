Цыгане на «Приоре» устроили массовое ДТП в Химози

Цыгане на &#171;Приоре&#187; устроили массовое ДТП в Химози
Участниками аварии стали три автомобиля. Фото: pixabay.com

В Гатчинском районе Ленобласти сегодня вечером произошло серьезное ДТП с участием трех легковых авто. По словам очевидцев, водители куда-то очень торопились.

Автомобилисты не смогли не смогли разъехаться в деревне Химози в понедельник, 29 марта. Участниками аварии стали машины марок Lada Priora, Mazda и Opel.

Как сообщил 78.ru, очевидцы отметили, что столкновение произошло по вине хозяев представителя отечественного автопрома – цыгане. Водитель пошел на обгон в очень неподходящее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что на внешней стороне КАД произошло массовое ДТП. Разъехаться не смогли около шести авто.

авария Гатчинский район дтп


 

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