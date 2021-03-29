На внешней стороне КАД произошло массовое ДТП

Число участников ДТП на внешней стороне КАД продолжает увеличиваться. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Число участников ДТП на внешней стороне КАД продолжает увеличиваться. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Массовое дорожно-транспортное происшествие на внешней стороне КАД у Мурино спровоцировало пробку.

Точное число аварии неизвестно, но судя по опубликованным в Сети снимкам, их не менее шести, в том числе автомобиль такси и фуры.

«На внешней стороне КАДа в районе города Мурино массовое ДТП, количество машин нарастает. Ждут ГАИ уже более 3 часов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сведений о пострадавших не поступало. На месте ДТП образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти произошло ДТП, в результате которого скончался ребенок. В отношении автоледи возбудили уголовное дело.