На внешней стороне КАД произошло массовое ДТП

На внешней стороне КАД произошло массовое ДТП
Число участников ДТП на внешней стороне КАД продолжает увеличиваться. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Массовое дорожно-транспортное происшествие на внешней стороне КАД у Мурино спровоцировало пробку.

Точное число аварии неизвестно, но судя по опубликованным в Сети снимкам, их не менее шести, в том числе автомобиль такси и фуры.

«На внешней стороне КАДа в районе города Мурино массовое ДТП, количество машин нарастает. Ждут ГАИ уже более 3 часов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сведений о пострадавших не поступало. На месте ДТП образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти произошло ДТП, в результате которого скончался ребенок. В отношении автоледи возбудили уголовное дело.

авария дтп кад


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На внешней стороне КАД произошло массовое ДТП
Из Петроградского района вывезли ртутьсодержащие отходы
Суд обязал комздрав Петербурга обеспечить лекарством ребенка с редким ...
На КЗС Петербурга прилетели лебеди-шипуны
Эксперты прокомментировали решение Смольного взять под контроль нарушителей ...
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве 23 -летней давности
В Ленобласти 30 марта ожидаются дождь и мокрый снег
Алексей Навальный за две недели в колонии получил шесть выговоров