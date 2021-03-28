После смертельного ДТП с девочками-подростками в Тосно возбудили уголовное дело

В Ленобласти произошло ДТП, в результате которого скончался ребенок. В отношении автоледи возбудили уголовное дело.

Дорожный инцидент случился вечером 27 марта в городе Тосно. По данным следствия, автоледи не пропустила переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу несовершеннолетних девочек 2005 и 2004 года рождения.

Как сообщили на сайте СК РФ по области, в результате наезда старшей из девочек были причинены серьезные травмы. В машине скорой помощи пострадавшая скончалась. Вторая девочка госпитализирована с повреждениями различной степени тяжести.

В ближайшее время 29-летней автоледи будет избрана мера пресечения. Расследование дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре» на Коломяжском.