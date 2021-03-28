После смертельного ДТП с девочками-подростками в Тосно возбудили уголовное дело

После смертельного ДТП с девочками-подростками в Тосно возбудили уголовное дело
Полицейские начали проверку. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленобласти произошло ДТП, в результате которого скончался ребенок. В отношении автоледи возбудили уголовное дело.

Дорожный инцидент случился вечером 27 марта в городе Тосно. По данным следствия, автоледи не пропустила переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу несовершеннолетних девочек 2005 и 2004 года рождения.

Как сообщили на сайте СК РФ по области, в результате наезда старшей из девочек были причинены серьезные травмы. В машине скорой помощи пострадавшая скончалась. Вторая девочка госпитализирована с повреждениями различной степени тяжести.

В ближайшее время 29-летней автоледи будет избрана мера пресечения. Расследование дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре» на Коломяжском.

ленобласть наезд на пешехода СК РФ


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки на коронавирус проверили 18 533 петербуржца
После смертельного ДТП с девочками-подростками в Тосно возбудили уголовное дело
Скончался Борис Музенидис, глава одного из крупнейших туроператоров по Греции
Теплоэнергетики досрочно отремонтировали трубопровод на 1-й Красноармейской
В Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке «Спутника V»
Полицейские изъяли две тонны металлолома из нелегальных пунктов приема в ...
В воскресенье утром Петербург свободен от пробок
Ночью на Коломенской полыхала пятикомнатная коммуналка