В Германии заявили, что борьба за «Северный поток — 2» усилилась

В Германии заявили, что борьба за «Северный поток — 2» усилилась
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Решение президента США Джо Байдена приостановить санкции против «Северного потока — 2» было неправильно понятно. Борьба за проект только усиливается, пишет издание Die Welt.

По словам автора статьи, хоть американская администрация и временно отменила ограничения против газопровода, отношение США в проекту не изменилось.

В публикации отмечается, что такой шаг нужен Байдену для восстановления отношений с европейскими партнерами.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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