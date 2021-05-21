Дзюба рассказал, когда попрощается с футбольной карьерой

Дзюба рассказал, когда попрощается с футбольной карьерой
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал, когда он завершит футбольную карьеру.

22 августа форварду исполнится 33 года.

«Все зависит прежде всего от здоровья — пока оно позволяет, буду играть. Кроме того, у меня есть страсть: не могу проигрывать даже на тренировках, это меня убивает и злит. К тому же, когда-то наступит время, когда перестану получать от футбола удовольствие. В такой момент, надеюсь, что сам скажу: «Все, спасибо!» — и перестану мучить себя и других», — цитирует его Sport24.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Артем Дзюба назвал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. Всего в активе футболиста стало 134 гола, он обогнал бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова. На счету последнего было 133 года.

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