Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Нападающий петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба назвал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. На счету футболиста 134 гола.

Сегодня, 16 мая, проходит матч заключительного, 30-го тура «Тамбов — Зенит». В матче идет первый тайм, счет — 1:1. Дзюба отличился на 11-й минуте. Второй мяч принадлежит Кириллу Климову из «Тамбова», который забил гол на 45-й минуте.

Всего в активе футболиста стало 134 гола, он обогнал бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова. На счету последнего было 133 года.

Всего 32-летний футболист забил 200-й гол в карьере. В этом сезоне РПЛ на его счету 17 мячей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у футболиста Артема Дзюбы родился третий сын. Стало известно, что мальчику дали имя Александр. Его вес составляет 4250 грамм, а рост 56 сантиметров.