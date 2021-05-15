У футболиста Артема Дзюбы родился третий сын

В семье форварда «Зенита» произошло радостное событие — на свет появился сын. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».
В семье футболиста Артема Дзюбы и его супруги Кристина произошло счастливое событие. У пары родился третий сын.
Стало известно, что мальчику дали имя Александр. Его вес составляет 4250 грамм, а рост 56 сантиметров.
Команда сине-бело-голубых поздравляет теперь уже трижды отца Артема Дзюбу, его жену Кристину и двух сыновей с появлением ребенка. Они пожелали всему семейству крепкого здоровья и хорошего настроения.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у звездной пары певицы Альбины Джанабаевой и ее супруга исполнителя Валерия Меладзе родилась девочка. Ребенок появился на свет в московской клинике.