Киркоров поздравил группу Måneskin, победившую в Евровидение-2021

Певец выложил новый пост в Instagram и подписал его: "The WINNER is ITALY! My congratulations! A few minutes before Eurovision Grand Final...". Фото: скрин Instagram Филиппа Киркорова

Певец выложил новый пост в Instagram и подписал его: "The WINNER is ITALY! My congratulations! A few minutes before Eurovision Grand Final...". Фото: скрин Instagram Филиппа Киркорова

Король российской эстрады певец Филипп Киркоров поздравил с победой итальянскую группу Måneskin, которая выиграла этой ночью «Евровидение» в Роттердаме.

Певец выложил новый пост в Instagram и подписал его: «The WINNER is ITALY! My congratulations! A few minutes before Eurovision Grand Final…». Также Киркоров выложил видео, которое он снял до финала музыкального конкурса. На нём он показывает своё выступление на телефоне участникам группы «Måneskin». В конце артист желает музыкантам удачи и делает совместное фото.

Напомним, в этом году Филипп Киркоров выступил на «Евровидение-2021» продюсером певицы Натальи Гордиенко, участвующей от Молдавии. Девушка заняла 13-ое место в конкурсе.

Ранее Филипп Киркоров выкладывал в Instagram фото с Натальей и Манижей. Он писал, что его «сердце отдано этим двум талантливым девчонкам». Он отмечал, какая большая ответственность лежит на плечах у девушек, и желал им удачи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Яна Рудковская, продюсер Димы Билана, который стал победителем «Евровидения-2008», оценила результаты Евровидения.