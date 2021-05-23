Рудковская оценила результаты Евровидения

Рудковская оценила результаты Евровидения
Яна Рудковская. Фото: Instagram

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская в разговоре назвала победу итальянской рок-группы Maneskin на Евровидении закономерной.

«Все закономерно. Я изначально говорила, что не может быть чудес на свете. И заведомо рисковать и ехать с русской песней — это, на мой взгляд, была ошибка. Мы же едем на европейский конкурс», — цитирует ее РИА «Новости».

Телеведущая добавила, что к Маниже у нее вопросов нет, у певицы «потрясающая энергетика».

Победителем на Евровидении стала Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

На второй строчке оказалась певица из Франции — Барбара Прави с песней Voilà.

Певица Manizha — Манижа Сангин, представляющая Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме, заняла в конкурсе 9 место. Девушка получила 204 балла. Результаты стали известны, когда были подведены итоги онлайн-голосования. Манижа выступала на конкурсе с песней «Русская женщина» под пятым номером.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации.

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