Певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации

Певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации
Певица Манижа. Фото: www.instagram.com/manizha

Российская исполнительница «Русской женщины» Манижа перед тем, как выходить на сцену и выступать со своей песне в финале «Евровидения» лишилась аккредитации.

Издание mk.ru. пишет, что до выступления в финале песенного конкурса «Евровидение» оставалось буквально немного времени, а Манижа как-то потеряла аккредитацию, требующуюся для того, чтобы передвигаться по сцене.

Известно, что такие требования установили в связи с безопасностью арены «Ахой» в Роттердаме.

Российская исполнительница рассказала, что организаторы все же пожалели ее и разрешили выступать без документа. При этом аккредитацию так и не могут найти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Манижа поделилась своим настроем на финал Евровидения, сказав, что будет станет немного более сумасшедшей.

Также gazeta.spb.ru писала, что на «Евровидении» рассекретили парня певицы Манижи.

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