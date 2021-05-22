Певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации

Российская исполнительница «Русской женщины» Манижа перед тем, как выходить на сцену и выступать со своей песне в финале «Евровидения» лишилась аккредитации.

Издание mk.ru. пишет, что до выступления в финале песенного конкурса «Евровидение» оставалось буквально немного времени, а Манижа как-то потеряла аккредитацию, требующуюся для того, чтобы передвигаться по сцене.

Известно, что такие требования установили в связи с безопасностью арены «Ахой» в Роттердаме.

Российская исполнительница рассказала, что организаторы все же пожалели ее и разрешили выступать без документа. При этом аккредитацию так и не могут найти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Манижа поделилась своим настроем на финал Евровидения, сказав, что будет станет немного более сумасшедшей.

Также gazeta.spb.ru писала, что на «Евровидении» рассекретили парня певицы Манижи.