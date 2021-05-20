На «Евровидении» рассекретили парня певицы Манижи

В Сети просочилась информация о личности молодого человека исполнительницы «Русской женщины» Манижи.

Издание Super сообщает, что возлюбленный девушки 33-летний режиссер Ладо Кватания. Известно, что парень сопровождает Манижу на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

Стоит заметить, что Кватанию почти сразу увидели вместе с Манижей. Они буквально не отходят друг от друга в Нидерландах.

Ладо Кватания много времени уделяет творческой жизни певице. Так, он снял для нее клип «Мама», а также стал автором идеи для концертного номера на «Евровидение».

Известно, что молодой человек окончил РАТИ-ГИТИС, закончи Нью-Йоркскую Академию Киноискусства.

Режиссер и сценарист работал с популярными российскими исполнителями. Кроме того снимал видеоролики для мировых брендов.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что Манижа рассказала, что больше всего ее беспокоило на Евровидении.