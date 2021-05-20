На «Евровидении» рассекретили парня певицы Манижи

На &#171;Евровидении&#187; рассекретили парня певицы Манижи
Певица Манижа. Фото: www.instagram.com/manizha

В Сети просочилась информация о личности молодого человека исполнительницы «Русской женщины» Манижи.

Издание Super сообщает, что возлюбленный девушки 33-летний режиссер Ладо Кватания. Известно, что парень сопровождает Манижу на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

Стоит заметить, что Кватанию почти сразу увидели вместе с Манижей. Они буквально не отходят друг от друга в Нидерландах.

Ладо Кватания много времени уделяет творческой жизни певице. Так, он снял для нее клип «Мама», а также стал автором идеи для концертного номера на «Евровидение».

Известно, что молодой человек окончил РАТИ-ГИТИС, закончи Нью-Йоркскую Академию Киноискусства.

Режиссер и сценарист работал с популярными российскими исполнителями. Кроме того снимал видеоролики для мировых брендов.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что Манижа рассказала, что больше всего ее беспокоило на Евровидении.

евровидение-2021 манижа роттердам


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Супруг Татьяны Проценко, сыгравшей «Мальвину» рассказал о ее ...
У женщин, забеременевших в ходе испытаний «Спутника V, не выявили побочных ...
На Илюшина случилась авария с участием трамвая
Актер Александр Домогаров в этом году женится в четвертый раз
На «Евровидении» рассекретили парня певицы Манижи
В Украине заявили о сложностях, связанных с согласованием встречи ...
Выступление Манижи набрало рекордное количество просмотров на ...
Мотоцикл зашел под колеса грузового автомобиля в Кировском районе