Манижа рассказала, что больше всего ее беспокоило на Евровидении

Певица Манижа рассказала, что больше всего в критике ее задевало неверие сограждан в то, что она сможет выйти в финал с песней на русском языке.

Певица пожаловалась на хейтеров, отношение которых ее задевало.

«Главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке», -цитирует ее РИА «Новости».

Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Первый полуфинал состоялся во вторник вечером на арене Ahoy в Роттердаме. За путевку в финал боролись представители 16 стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роттердаме прошла церемония чествования стран-участниц «Евровидение». На «Бирюзовой дорожке» прошло дефиле. Участники конкурса уже успели поддержать представительницу России Манижу, а Филипп Киркоров – удивить своим странным поведением.