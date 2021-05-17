«Евровидение-2021»: Манижа в кокошнике, странный Киркоров и поддержка для Russian Woman

В Роттердаме прошла церемония чествования стран-участниц «Евровидение». На «Бирюзовой дорожке» прошло дефиле. Участники конкурса уже успели поддержать представительницу России Манижу, а Филипп Киркоров – удивить своим странным поведением.

«Евровидение» в Роттердаме стартовало накануне. Участники устроили традиционное дефиле на «Бирюзовой дорожке». Российская певица Манижа, которая будет представлять страну на конкурсе, решила выбрать для церемонии красный шелковый комбинезон с расклешенными брюками. Образ она дополнила оранжевым кокошником необычный формы.

Удивить на дорожке успел и король российской эстрады Филипп Киркоров, который продюсирует участницу международного вокального конкурса от Молдавии Наталью Гордиенко. Многие обратили внимание на странное поведение Киркорова. Во время беседы ведущей открытия шоу с Гордиенко Киркоров долго снимал происходящее на видео и махал своим телефоном в камеру.

Сам Киркоров, комментируя свое участие, заявил, что счастлив быть «здесь сегодня». После он обнял свою подопечную. Некоторые зрители решили, что продюсер слишком назойлив, а кто-то ехидно заметил: удивительно, что все интервью не было посвящено Киркорову.

Манижа на конкурсе будет выступать с песней Russian Woman. В России и саму представительницу, и ее песню критиковали многие. При этом поддержку певица нашла у других участников «Евровидения». Представительница Хорватии Альбина заявила о готовности отдать максимальное количество баллов за российскую исполнительницу. Певица назвала ее «энергичной, самостоятельной и искренней».

Фаворитом Манижа стала и для представительницы Австралии.

К слову резидент Comedy Club Павел Воля в очередном выпуске передачи решил высмеять спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая раскритиковала Манижу и ее песню. В ответ на это он предложил заменить певицу на «настоящую русскую женщину» — Надежду Кадышеву.

Манижа считает, что критика в адрес ее песни вызвана защитной реакцией. Она также заявила, что ее композиция вызывает у россиян «дискомфорт».

Отметим, что серия полуфиналов стартует 18 мая. В первом выступят представители 16 стран. В этом списке уже есть Россия. Второй полуфинал состоится 20 мая. В каждом из них определят десять победителей, которые встретятся в финале, 22 мая. К ним автоматически присоединятся участники из Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании и страны-хозяйки, Нидерландов.