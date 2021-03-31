Первый канал ответил Матвиенко на критику песни Манижи для «Евровидения»

Первый канал ответил Матвиенко на критику песни Манижи для &#171;Евровидения&#187;
Матвиенко поручила запросить информацию о процедуре подсчета голосов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Первый канал готов предоставить данные о голосовании на отборе представителя России на песенный конкурс «Евровидение» по запросу Совета Федерации.

Такая информация поступила после недоумения председателя Совета Федерации по поводу песни, которую исполнит участница от России на международный музыкальный конкурс «Евровидение».

«Песня для Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования… По запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании », — заявили в пресс-службе вещателя, сообщили «РИА Новости».

Ранее соответствующую тему подняла сенатор Елена Афанасьева на пленарном заседании. По ее мнению, в песне отсутствует смысл и «не понятно, что это за «афроамериканские танцы». Она добавила, что в регионах возмущены выбором. Матвиенко поддержала такое мнение.

«Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред», — добавила председатель СовФеда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что певица Manizha ответила на критику в своей адрес из-за участия в Евровидении.

Валентина Матвиенко евровидение манижа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Первый канал ответил Матвиенко на критику песни Манижи для ...
Районная администрация опровергла массовость заболевания детей в 642 гимназии
В Петербурге скончался бывший депутат ЗакСа Владимир Гольман
Почти треть россиян против введения ковид-паспортов
Апрель начнется в Петербурге с тепла и отсутствия дождей
«Яндекс» сменил свой логотип впервые за 13 лет
Депутаты ЗакСа отказались защищать от застройки сквер в Кузнечном переулке
У 11 человек нашли кишечную инфекцию после банкета в ресторане на Лесном ...