Первый канал ответил Матвиенко на критику песни Манижи для «Евровидения»

Первый канал готов предоставить данные о голосовании на отборе представителя России на песенный конкурс «Евровидение» по запросу Совета Федерации.

Такая информация поступила после недоумения председателя Совета Федерации по поводу песни, которую исполнит участница от России на международный музыкальный конкурс «Евровидение».

«Песня для Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования… По запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании », — заявили в пресс-службе вещателя, сообщили «РИА Новости».

Ранее соответствующую тему подняла сенатор Елена Афанасьева на пленарном заседании. По ее мнению, в песне отсутствует смысл и «не понятно, что это за «афроамериканские танцы». Она добавила, что в регионах возмущены выбором. Матвиенко поддержала такое мнение.

«Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред», — добавила председатель СовФеда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что певица Manizha ответила на критику в своей адрес из-за участия в Евровидении.