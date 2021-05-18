«Буду немного более сумасшедшей». Манижа поделилась своим настроем на финал Евровидения

Представительница России Манижа назвала планом победы в финале «Евровидения- 2021» сохранение индивидуальности. По словам певицы, именно это делает человека успешным.

«В финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», — цитирует ее РИА «Новости».

Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Первый полуфинал состоялся во вторник вечером на арене Ahoy в Роттердаме. За путевку в финал боролись представители 16 стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роттердаме прошла церемония чествования стран-участниц «Евровидение». На «Бирюзовой дорожке» прошло дефиле. Участники конкурса уже успели поддержать представительницу России Манижу, а Филипп Киркоров – удивить своим странным поведением.