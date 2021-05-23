Эксперт объяснил, какие привычки ведут людей к бедности

Стоит чаще рисковать, считает специалист, в таком случае перед человеком откроются новые дороги.

Психотерапевт рассказал, что у каждого человека есть внутренний голос, который довольно часто отговаривает его от тех или иных рисков и перемен. Человек в итоге отказывается от интересных предложений, знакомств или путешествий и, как следствие, перестает жить полноценной жизнью, остается в одной точке. Об этом пишет агентство «Прайм».

Эксперт призвал вспомнить, когда вы в последний раз отказывались от интересной вакансии просто из-за страха. Внутренний Критик, убежден эксперт, порой очень полезен и важен для выживания в непростом мире взрослых. Несмотря на это, нужно бороться со страхами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росстат заявил о снижении бедности в России.