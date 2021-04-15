Росстат заявил о снижении бедности в России

В IV квартале доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 миллиона человек, или 9,2% населения страны. Фото: pixabay

В IV квартале доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 миллиона человек, или 9,2% населения страны. Фото: pixabay

Число бедных россиян по итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, составило 17,8 млн.

Отмечается, что предварительная оценка за 2020 год показывает, что число малоимущих составило 17,8 млн человек, или 12,1% от всего населения страны.

Это на 0,2 процентных пункта, или на 300 тыс. человек, меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год, сообщает ТАСС.

По подсчетам Росстата, в IV квартале доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 миллиона человек, или 9,2% населения страны.

В службе статистики объясняют снижение ростом доходов благодаря программам социальной поддержки незащищённых слоев населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что в борьбе с бедностью мешают «различные факторы». Однако в Кремле продолжают искать пути исправления ситуации. Данная тема рассматривается во всех национальных планах развития России.