Песков объяснил, почему не удается победить бедность в стране

Песков объяснил, почему не удается победить бедность в стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что в борьбе с бедностью мешают «различные факторы». Однако в Кремле продолжают искать пути исправления ситуации.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова политика, искоренение бедности является «абсолютнейшим приоритетом руководства страны». Данная тема рассматривается во всех национальных планах развития России. Любое послание президента РФ Владимира Путина не проходит без этого.

Кроме этого, чиновник пояснил, что в Кремле «никто не собирается опускать руки». Новое послание Владимира Путина снова будет посвящено данной проблеме. Также лидер страны расскажет о социально-экономическом, технологическом и других аспектах развития государства.

Однако дату послания Дмитрий Песков не назвал. Он пояснил, что россиян заблаговременно об этом проинформируют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков прокомментировал возможность отмены призыва в России.

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