Песков прокомментировал возможность отмены призыва в России

Песков прокомментировал возможность отмены призыва в России
Песков ответил на вопрос об армии. Фото: kremlin.ru

Он отметил, что этот вопрос не обсуждается и вряд ли однажды призыв перестанет быть обязанностью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, планируют ли вносить изменения в систему формирования армии. Он отметил, что вопрос не обсуждается, о чем пишет ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что служение в армии – это конституционная обязанность граждан России. Песков отказался выражать свое мнение на этот счет и лишь добавил, что обсуждений по поводу отмены призыва нет.

Напоминаем, что поводом для разговоров об армии стал не только День защитника Отечества, но также интервью телеведущего Дмитрия Нагиева, который признался, что вспоминает службу с неприятным чувством.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России опровергли, что армия может проиграть войну с Японией.

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